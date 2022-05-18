保瑞與Evofem簽委託生產訂單 估第4季貢獻營收

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）保瑞藥業今天受邀參加台新論壇法人說明會，董事長盛保熙宣布與美國藥廠Evofem簽訂合作協議，由保瑞加拿大廠代工其全球主力產品Phexxi（不含荷爾蒙的處方避孕藥），預計第4季開始生產貢獻營收。

Evofem研發的Phexxi已於2020年通過美國FDA核定與上市，並積極拓展適應症處方範圍，原廠預估美國市場至少有10億美元規模。

盛保熙表示，保瑞加拿大藥廠順利爭取到與Evofem Biosciences的合作案，成為其全球銷售市場的主要代工合作夥伴，象徵保瑞獲得國際藥廠的肯定，朝全球主要CDMO的目標邁進一大步。加拿大藥廠可銷售至全球100多個國家，未來除了出貨至美國市場外，東南亞等其他國家也正在進行產品登記，而日本、中國等國家則依照法規會額外做臨床試驗。

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保瑞上週才公告子公司保瑞生技以5000萬美元（約新台幣15億元）取得伊甸生醫CDMO業務在台資產，同時與伊甸生醫簽訂MSA代工協議。除代工協議外，雙方還簽訂進一步協議，可由保瑞子公司保瑞聯邦取得伊甸生醫所開發治療黃斑部病變與骨質疏鬆症的兩項生物相似藥產品在台經銷權。

盛保熙表示，目前伊甸生醫廠具備4個500L生物反應器，已通過歐盟品質授權人（QP）稽核和衛福部食藥署審核通過，並已完成多個國際委託合作案，具備完整CDMO能力，未來也將逐步擴增其產能，朝6000L或更大的產能目標邁進。（編輯：黃國倫）1110518