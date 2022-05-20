東元邱純枝：首季有不利因素 仍期待未來營運

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（中央社記者鍾榮峰桃園20日電）電機大廠東元今天在中壢廠舉行股東常會，董事長邱純枝表示，儘管第1季有諸多不利因素，對未來營運仍充滿期待；東元掌握美國和中國基礎建設商機，並因應碳中和趨勢加速轉型，未來發展機會可期。

東元今天上午在中壢廠舉行股東會，邱純枝和總經理范炘率公司主管出席，東元會長黃茂雄也以股東身分現身會場。

邱純枝致詞指出，今年迄今原材料價格持續上漲，供應鏈問題仍未舒緩，加上俄羅斯與烏克蘭戰事、中國大陸因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城等國際情勢動盪、升息趨勢帶動通膨等不利因素，營運面臨挑戰。

邱純枝表示，儘管第1季有諸多內外不利因素，但整體來看，東元經常性營收持續成長，對於東元未來營運仍充滿期待。此外，東元因應氣候變遷和碳中和議題趨勢，加速轉型進展，在節能、儲能、創能等業務商機可期。

去年美國國會通過基礎建設法案，邱純枝指出，預估市場需求規模高達1兆美元，中國大陸雖有封城變數，但持續推動重大基礎建設案件，龐大商機可期。

在股東會上，東元小股東舉手發言，表示俄烏戰爭對全球金融經濟和通膨影響大，期盼公司需審慎因應全球重大事件，小股東也對東元專利布局和商業化進展提出問題。

邱純枝回應表示，面對俄烏戰爭與全球通膨挑戰，東元審慎因應，對歐洲市場影響程度有限。

東元去年合併營收新台幣525.57億元，是7年來新高，去年稅後淨利新台幣50.13億元，年成長42.8%，創歷史新高，每股稅後純益2.38元。（編輯：楊蘭軒）1110520