瞄準共享空間經濟 統一超門市首創付費包廂

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（中央社記者江明晏台北23日電）遠距辦公成為疫情之下的新常態，看準商務與教學需求，統一超旗下7-ELEVEN，率便利商店之先，於門市內首創「多功能包廂專區」，全力開發共享空間經濟。

統一超旗下7-ELEVEN今天表示，以三大策略「低接觸」、「高隱私」、「保持社交距離」首創「多功能包廂專區」，於門市內打造個人化包廂與2-4人的獨立空間，提供桌椅、插座、WiFi等便利設施，滿足在外的上班族私人空間與獨立辦公需求。

7-ELEVEN觀察，2021年看準商圈需求於桃園的大錢站門市首次設置「自助式付費包廂」，於座位區規劃獨立空間，由消費者自行至門市櫃台購買使用時數，方便商務客公務洽談或視訊會議，每日平均使用時數3小時，使用者以上班族、學生族群為主。

瞄準遠距商機，7-ELEVEN即日起於鄰近桃園高鐵站的青航門市2樓推出「多功能包廂專區」，開放時間為每日7時至23時，共有14個包廂，主打「低接觸、高隱私、保持社交距離」更彈性的共享空間，包括：個人式包廂11間、雙人2間、4人1間，外觀以柚木色系加上半透明玻璃隔間維持隱密性。

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顧客於自助支付螢幕點選使用時數需求，採電子票證低接觸支付，個人包廂每小時100元、2人包廂每小時180元、4人包廂每小時300元時，開幕初期體驗價5折優惠。

此外，7-ELEVEN持續提供便利服務，因高雄甲仙地區受88風災影響，自2012年首創「行動便利車」深入地區，2021年更優化車輛設備與商品結構推出「OPEN!行動購物車」，行駛至購物不便的地區，備有常溫、冷藏、冷凍商品及CITY CAFE等生活必需，並於車內設置微波爐，宛如小型行動門市，去年8月起於花東地區運行，今年3月則改至台北社子島駐點。（編輯：郭無患）1110523