經部盼打通中部水源調度瓶頸 計畫115年底完工

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）去年台灣遭逢百年大旱，凸顯供水穩定的重要性。國發會委員會議今天通過「台中至雲林區域水源調度管線改善計畫」，盼打通中部地區調度瓶頸，預計115年底完工，可有效提升中部供水穩定。

國發會今天舉行第98次委員會議，審議通過行政院交議、經濟部陳報水利署提報的「台中至雲林區域水源調度管線改善計畫」案，將依決議函報行政院核定，可於枯旱或緊急用水時，視中部地區水情進行跨區域水源聯合調度。

國發會副主委游建華指出，去年台灣遭逢百年大旱，凸顯水源調度的重要性，因此經濟部水利署陳報此計畫，目的就是打通中部地區調度瓶頸。

經濟部說明，台中至雲林區域水源調度管線改善計畫全長約31公里，其中台中－彰化雙向送水管20公里、彰化－雲林雙向送水管11公里；計畫總經費為新台幣40.8億元，期程自111至115年，預計115年底完工。

經濟部水利署官員補充，此案不須經過環評，後續經過行政院核定後，就可據以執行；計畫完成後，可達到台中－彰化雙向調度每日最大20萬噸，彰化－雲林雙向調度每日最大12萬噸。

水利署官員表示，未來如果再發生109年至110年的百年大旱，藉由大安溪，大甲溪、烏溪及濁水溪等水源相互調度支援，可有效提升中部區域供水穩定及水資源運用效率。

國發會今天委員會議也就整體公共建設計畫截至4月底的執行情形提出報告。

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國發會表示，111年整體公共建設計畫截至4月底的計畫經費達成率為24.15%，較110年同期上升3.76個百分點，執行金額1319億元也較去年同期增加約163億元，且是15年新高。

國發會主委龔明鑫表示，目前公共建設執行符合預期，各部會後續推動計畫時，若因缺工、缺料、營建物價上漲等物價波動因素而有修正計畫必要時，可透過行政院專案小組予以審視，以加速推動流程。（編輯：張均懋）1110523