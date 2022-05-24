上市櫃首季營收獲利雙創高 航運、半導體貢獻大

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（中央社記者謝方娪台北24日電）金管會今天公布，整體上市櫃公司首季營收新台幣9.9兆元，年增15.17%；首季稅前淨利1.26兆元，年增26.59%，營收、獲利雙創近10年同期新高。上市公司獲利成長動能主要來自航運業、半導體業和電子零組件業。

金管會今天公布，整體上市櫃公司（含第一上市櫃公司）首季營收9兆9235億元，年增15.17%，首季稅前淨利1兆2607億元，年增26.59%。

單看上市公司（不含第一上市公司）表現，首季營收為9兆308億元，年增15.49%；稅前淨利1兆1485億元，年增27.31%，營收、獲利雙創近10年新高。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，上市公司首季獲利成長主因包含航運業因塞港緩解略慢，支撐運價維持高檔，帶動獲利大幅成長；半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，大幅推升獲利；電子零組件業因伺服器及車用電子等終端需求熱絡，挹注獲利成長。

上櫃公司（不含第一上櫃公司）首季營收則為6484億元，年增11.05%；稅前淨利768億元，年增11.63%，營收、獲利雙創近10年新高。

蔡麗玲說，上櫃公司首季獲利成長主因鋼鐵工業受惠市場需求增加，產品價格走高，帶動獲利成長；光電業因終端需求成長，也推升獲利；半導體業因整體銷售量成長及高毛利產品銷售量增加，驅動獲利上揚。（編輯：趙蔚蘭）1110524