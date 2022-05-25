受惠歐盟對中課徵反傾銷稅 春雨估營收有望續成長

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（中央社記者賴言曦台北25日電）台鋼集團旗下扣件廠春雨副總經理周伯威表示，歐盟對中國扣件課徵反傾銷稅，轉單效益讓台灣扣件業受惠；春雨預期在台灣及印尼兩大區域市場持續加溫下，今年營收成長可期。

春雨今天受邀參加台灣證券交易所舉辦的2022年「基礎建設」主題式業績發表會；周伯威表示，歐盟對中國扣件業者課徵反傾銷稅，台灣業者受惠轉單效應，春雨由於生產扣件之餘，也有供應原料線材，只要台灣扣件產業成長，春雨也能從原料端受惠，挹注營收。

周伯威提到，春雨今年持續加強資源整合，上游部分除了跟中鋼進貨，也逐步自行進口鋼胚，以創造獲利。在扣件接單能見度方面，觀察下游業者接單已到第4季，相較於去年是由線材貢獻獲利，今年應是扣件賺錢的一年。

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周伯威提到，歐美房市近期放緩，但後續有望拉回，扣件需求長期有撐；中國雖深受封控影響，但預估下半年景氣有望復甦，帶動業績恢復；另春雨在印尼市占逾6成，在當地持續開發基礎建設下，營收獲利有望再成長。

春雨今年第1季合併營收新台幣30.56億元，年增31.88%；歸屬母公司業主淨利為1.52億元，年增23.06%，每股稅後盈餘（EPS）0.57元；合併營收及EPS均創2013年以來同期歷史新高。（編輯：張均懋）1110525