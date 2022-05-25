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社會住宅2/52

住都中心4119億元社宅聯貸案 台銀統籌辦理

2022/5/25 21:40
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（中央社記者蘇思云台北25日電）國家住都中心今天表示，董事會通過新台幣4119億元的社宅聯貸案，規劃委託台灣銀行統籌辦理，支應興建6.9萬戶社宅所需資金，本案報請內政部同意後，將啟動簽約與後續事宜。

國家住宅及都市更新中心（國家住都中心）承辦中央政府6.9萬戶直接興建社會住宅任務，所需興建經費龐大，除了中央既有的相關補助外，主要興建及營運經費都須自行籌措取得。

為確保社宅興建如期如質，國家住都中心今天發布新聞稿，國家住都中心董事會今天通過，同意委託台灣銀行統籌辦理聯貸案，以支應社宅興建所需資金。

國家住都中心指出，在風險管理與永續經營的前提下，研訂興辦6.9萬戶社宅的長期財務計畫，興建費用4000多億元中，規劃7成投入住宅單元、1成投入附屬設施的店舖和社福空間、2成投入停車位設施站，除了完成社宅興建外，也強化地區社會福利服務輸送及舒緩地區停車需求。

國家住都中心表示，社宅聯貸是以社宅租金收入為主要還款來源，同時搭配內政部提供的興建期土地租金、融資利息補助和營運期的非自償補助，以及國家住都中心辦理都市更新相關投資收益等自有財源挹注，強化財務結構建立穩定財源，達成社宅長期穩定營運的目標。（編輯：潘羿菁）1110525

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