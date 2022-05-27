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力成每股配息6.8元 今年營運拚逐季成長

2022/5/27 11:15
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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）半導體封測廠力成今天舉行股東常會，通過每股配息新台幣6.8元；力成表示，今年營運目標力拚逐季成長。

力成董事長蔡篤恭在股東會中指出，COVID-19疫情仍是影響終端市場的最大不確定因素，不過疫苗施打比例大幅提升，預估疫情對全球經濟影響將日益消退；但蔡篤恭表示，地緣政治與全球貿易摩擦依然嚴峻，對整體經濟市場影響仍有待觀察。

展望今年營運，力成表示，今年目標拚逐季成長。

在產品布局方面，力成除了鞏固既有記憶體封測地位外，持續布局邏輯晶片業務，擴展晶圓級封裝（WLP）、晶圓級測試、矽穿孔影像感測器晶片尺寸封裝（TSV CIS）、扇出型面板級封裝（FOPLP）等業務。

展望第2季，力成預估，第2季營運會比去年同期佳，維持強勁成長態勢，正向看待下半年營運。

在產能利用率方面，力成預期第2季封裝稼動率可到90%至95%高檔水準；中國大陸本土疫情對西安廠無影響，蘇州廠影響有限，上海封城變數反而讓部分急單轉移到力成。

力成去年合併營收837.94億元創歷史新高，年增10%；由於毛利率創下2012年來高點，推升獲利達88.98億元創歷史新高，年增33.6%，每股基本純益11.54元。（編輯：張良知）1110527

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