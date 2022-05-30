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台股強勢反彈 美股及新台幣轉升扮關鍵

2022/5/30 17:32（5/30 18:40 更新）
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（中央社記者張建中台北30日電）台股今天在電子、金融及傳產股同步走高，出現價量齊揚走勢，大漲344.4點，收在16610.62點，成交值2560.35億元。法人表示，美股與新台幣回升，是台股強勢反彈關鍵。

分析師王兆立說，美股恐慌賣壓竭盡，市場信心逐漸恢復中，台股指數於5月12日創下15616.68點低點，至今半個月來已彈升近1000點，支撐也墊高至月線16161點。

王兆立表示，美國通膨疑慮放緩，預期美股與台股短期再破底機率降低；股市因先前市場過度悲觀，並經歷大幅度修正，目前可望展開一波反彈。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉說，台股指數甫於5月27日突破16160點月線關卡，預期短期可望進一步盤堅，包括電子、金融與傳產類股都有機會輪動。

黃國偉表示，台股今天成交值擴增至2560.35億元，為12個交易日來最大量，宜進一步放大至3000億元以上水準，才有助化解上檔賣壓，推升指數向上挑戰16872點季線關卡。

王兆立說，美國經濟數據與美股表現將持續牽動台股後市，值得投資人追蹤留意。此外，匯率波動是市場資金動向的重要指標，新台幣兌美元今天強勢升值2.06角，收在29.144元，後續動向也值得關注。（編輯：黃國倫）1110530

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