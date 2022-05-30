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熱錢回來了 股匯齊漲新台幣狂升創一個半月新高

2022/5/30 18:21（5/30 18:40 更新）
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新台幣匯率30日升勢猛烈、站上29.1元價位，收盤收在29.144元，狂升2.06角，創下一個半月以來新高。（中央社檔案照片）
新台幣匯率30日升勢猛烈、站上29.1元價位，收盤收在29.144元，狂升2.06角，創下一個半月以來新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北30日電）熱錢重返新興亞洲市場，股匯市一片歡騰，台股今天大漲逾300點，新台幣匯率更是升勢猛烈、站上29.1元價位，收盤收在29.144元，狂升2.06角，並創下一個半月以來新高，台北及元太外匯市場總成交金額爆量至18.935億美元。

美股勁揚，台股受到鼓舞，今天開高走高，電子、金融與傳統產業股全面走揚，指數終場收在16610.62點，大漲344.4點。

外匯交易員表示，熱錢重返，助攻台灣股匯市齊步走揚，又有出口商月底積極拋匯帶動，新台幣兌美元今天以29.340元開盤後，接連闖過29.3元、29.2元價位，最高升抵29.101元、勁揚2.49角，終場則收在29.144元。

今天不只台幣強漲，亞幣也普遍走升，央行統計今天主要貨幣對美元變動，新台幣升幅達0.71%，人民幣也升值0.73%，韓元更是升勢凌厲、強漲1.42%。

外匯交易員分析，國際美元回落加上外資湧入，支撐新台幣止貶回升，但熱錢是否持續回流，仍是牽動後續股匯市發展的關鍵。（編輯：林興盟）1110530

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