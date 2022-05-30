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央行罕見縮減存單標售金額 364天期降至1400億

2022/5/30 17:53（5/30 18:40 更新）
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央行30日罕見宣布，6月起同步調降364天期、2年期存單每月標售金額，分別降至1400億元與250億元。（中央社檔案照片）
央行30日罕見宣布，6月起同步調降364天期、2年期存單每月標售金額，分別降至1400億元與250億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北30日電）市場因對升息預期濃厚，影響定存單標售結果，中央銀行今天罕見宣布，6月起同步調降364天期、2年期存單每月標售金額，分別降至1400億元與250億元。

中央銀行今天發布新聞稿指出，因應銀行體系資金情勢與銀行資產配置需求，民國111年6月起，364天期存單每月標售金額自新台幣1700億元降至1400億元；2年期存單每月標售金額自600億元降至250億元。

央行官員表示，以5月標售的2年期定存單來看，發行額度600億元，得標總額卻只有59億元，投標倍數也明顯偏低，顯見銀行現階段對於存單配置需求較低。

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市場人士分析，升息預期濃厚的情況下，業者傾向先觀望情勢，不願輕易出手，使得5月不論364天期或2年期存單的得標倍數都偏低。

國內資金水位寬鬆，過去央行多是調高定存單發行金額，如今罕見同步調降2存單額度，央行官員對此表示，當前國際局勢變化很大，疫情、戰爭、通膨並存，央行需要視市場情勢變化調整作法，調整金額是考量市場資金面及需求面的結果。（編輯：黃國倫）1110530

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