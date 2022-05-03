更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫等3類對象適用
首頁 / 產經

央行一年期定存單利率飆至1.006% 創近11年新高

2022/5/3 19:44（5/3 20:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
央行一年期定存單得標加權平均利率1.006%。（中央社檔案照片）
央行一年期定存單得標加權平均利率1.006%。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北3日電）中央銀行今天標售新台幣1700億元364天期定存單，得標加權平均利率1.006%，創下近11年新高，且投標金額倍數僅1倍，創下新低紀錄，市場解讀可能預期後續還會升息，因此投標上相對保守。

央行預計明天發行1700億元364天期定期存單，今天公布開標結果，得標加權平均利率1.006%，一舉突破1%大關、創下近11年來新高，前高為2011年8月的1.054%；如果跟上一期得標利率0.633%相比，大幅上升37.3個基本點（1個基本點為0.01個百分點），高於市場預期。

這次1700億元的定存單標售僅吸引1705.4億元資金進場搶標，投標倍數僅1倍，創下新低，結果得標比率高達99.24%，也是史上新高。

央行發行定存單屬於貨幣政策工具中公開市場操作的一種方式，發行目的主要為了沖銷餘裕資金。央行官員指出，從金融機構的投標結果來看，可能是評估主要國家央行紛紛升息，因此投標上較為謹慎、提前反映部分預期。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

過去2年因為疫情，各國央行大幅降息，在超低利率環境下，金融機構滿手資金待去化，多數都積極搶標一年期定存單，也讓得標加權利率屢創新低，2020年12月更曾低到0.164%的水位，背後反映的正是資金淹大水的情況。

市場解讀，標下定存單意味這筆資金的利率要鎖在這個水位一年，這次金融機構投標很保守，投標倍數反映出參與意願不高，可能也是預期後續還會繼續升息。（編輯：張均懋）1110503

延伸閱讀
台股量縮 國安基金：有基本面支撐就挺得住後疫情時代 學者點出全球經濟三大下行風險閃電升息鷹派抬頭 央行理事：實際通膨壓力比數據高 央行理事：台灣實質房價累計漲幅全球前段班 必要時祭第5波管制疫情下保4沒問題 台經院估今年經濟成長率維持4.1%股匯雙挫 新台幣貶至29.53元續創近20個月新低聯準會升息之餘準備縮表 政策緊縮衝擊難料
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族