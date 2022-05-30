台積電大漲17元 台股勁揚344點站上16600關卡

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（中央社記者張建中台北30日電）台股今天開高走高，指數終場收在16610.62點，大漲344.4點。包括電子、金融與傳統產業股全面走揚。

台股加權指數收在16610.62點，上漲344.4點，漲幅2.12%，成交值新台幣2560.35億元。

隨著美股那斯達克指數上揚3.33%，費城半導體指數大漲4.03%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲逾3%，台積電股價同步揚升，今天收在新台幣547元，上漲17元，市值增加4480億元，攀高至14.18兆元，貢獻大盤指數約141點。

聯發科、聯電、矽力-KY及信驊等權值、高價股股價紛紛走高，帶動整體電子類股指數大漲2.55%。

聯強預期，第2季營運相對有挑戰，下半年隨著中國封控措施逐步解除，加上傳統旺季來臨，展望樂觀，全年獲利成長應可高於營收成長。聯強股價收在69.4元，下跌1.2元。

傳產股普遍揚升，水泥、食品、紡織、機電、造紙、汽車等類股指數同步上漲逾1%，觀光類股指數上漲逾3%，電纜類股在華新盤中再創新高，達48.5元，終場收在47.2元，上漲4.3%，類股指數上漲逾3%。

陽明因大股東台航申報轉讓6000張股票影響，股價表現疲弱，收在127元，下跌1元。長榮今天召開股東常會，總經理謝惠全說，陽光總在風雨後，淡季低點已度過，縱有通膨戰事擾，全年營收仍看好。長榮股價收在144元，下跌0.5元。

金融股在富邦金、國泰金、開發金、元大金等金控股同步走高下，類股指數有不錯表現，上漲逾2%。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，市場氣氛逐步好轉，預期台股後續可望維持盤堅走勢，只是成交值宜適度放大，才有助挑戰16872點季線關卡。（編輯：楊蘭軒）1110530