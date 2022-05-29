中油汽柴油30日起各調降1角 維持亞鄰最低價

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中油30日凌晨零時起汽、柴油將各調降新台幣0.1元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北29日電）台灣中油公司今天表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，30日凌晨零時起汽、柴油將各調降新台幣1角。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元；超級柴油則是每公升27.9元。

台灣中油指出，本週受德國力主歐盟通過禁運俄油計畫，及北半球進入夏季駕車出遊旺季等因素影響，導致國際油價上漲；按浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲1.87美元，新台幣兌美元匯率升值0.205元，國內油價依公式計算漲幅為0.80%。

按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲5.3元及6.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收4.9元及6.4元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.5元。

台灣中油表示，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收5.4元及6.9元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.1元。

台灣中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的5.4元及6.9元均由台灣中油吸收，累計今年至4月底止，共吸收約81.37億元。（編輯：林淑媛）1110529