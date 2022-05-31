中華電信與吞武里醫院合作 打造智慧病房系統

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（中央社記者呂欣憓曼谷31日專電）中華電信和泰國吞武里醫院簽訂智慧醫院合作意向書，導入智慧護理站、All in One生理量測站、智慧藥櫃、與病患行為偵測系統等智慧病房解決方案，協助院方提供更好的醫療服務。

泰國政府2004年宣布要發展成為亞洲的醫療中心（Medical Hub of Asia），目標成為東南亞提供國際醫療服務領先者，中華電信自2021年3月開始與台灣慧誠智醫以及泰國MD Health等醫療產業公司合作，逐步打造吞武里醫院（Thonburi Hospital）的智慧病房系統。

中華電信將智慧護理站、All in One生理量測站、智慧藥櫃、E-paper床頭卡與病患行為偵測系統等智慧病房解決方案引進吞武里醫院，期盼縮短醫護人員作業流程，減輕工作負擔，爭取更寬裕時間照護病患。

中華電信國際電信分公司總經理兼中華電信泰國子公司董事長吳學蘭，和吞武里醫院院長施力彭（Siripong Luengvarinkul），今天在吞武里醫院舉行合作意向書簽約儀式，結束後並參訪醫院的智慧病房，由院方的護理師和醫生示範相關設施。

舉例來說，病患行為偵測系統在病床上方設置感應器，有的病床更設置感應床墊，護理師可以遠端監控來確認病人狀況；智慧藥櫃則可以精準給藥，降低人為給錯藥的風險；智慧護理站則將以前醫院眾多的病患紙本資料寫入電子系統，醫護人員可以更有效率調閱資料。

吞武里醫院隸屬於吞武里醫院集團（Thonburi Hospital Group），中華電信以智慧病房合作為起點，導入ICT專業技術與創新應用，吳學蘭受訪表示，這個智慧病房系統若能和院方管理體系有效整合，對病患可以有更精準的服務。

吳學蘭指出，雙方合作的下一階段是希望讓5G網路進到開刀房或遠距醫療領域，便能提供偏鄉好的醫療服務；今天和吞武里醫院簽約後，希望也能把這套系統介紹給吞武里醫院集團的其他醫院。

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施力彭受訪表示，幾年前他訪問台灣，參觀台灣中部地區一所醫院的智慧病房設施，因此他聯繫中華電信，詢問是否可能將相關服務引進泰國，提供病患精準醫療的服務。

施力彭並指出，遠距醫療也是吞武里醫院發展的重點之一，透過遠距醫療，病患到醫院前可以先由醫生幫病患諮詢，如此一來可以減少病患移動和等待的時間，有助於促進醫院對病患的醫療服務。（編輯：韋樞）1110531

中華電信國際電信分公司總經理吳學蘭（左）和吞武里醫院院長施力彭（Siripong Luengvarinkul）（右）31日在吞武里醫院舉行智慧醫院合作意向書簽約儀式。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月31日

中華電信和吞武里醫院31日簽署智慧醫院合作意向書，圖為護理師示範如何使用智慧藥櫃系統。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月31日