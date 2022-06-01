電金熄火 台股收跌132點失守16700關卡

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台股午盤過後電子走跌、金融續弱，航運股撐盤有限，台股反彈後翻黑，終場下跌132.68點，收在16675.09點，失守16800點和16700點整數關卡。

台股今天早盤一度大跌157.86點，最低來到16649.91點，台積電盤中跌幅收斂、鴻海翻紅創波段高點、聯發科、聯電、台達電等翻揚，加上航運股走堅，助台股一度反彈逾百點翻紅。

不過午盤新台幣兌美元匯率暫貶1.07角，資金有外流跡象，電子走跌、金融續弱、ABF載板三雄因外資報告降評下挫，台股跌幅加深超過百點，尾盤台積電轉弱，終場台股加權指數下跌132.68點，收在16675.69點，失守16800點和16700點整數關卡，跌幅0.79%，成交值相對萎縮至新台幣2528.53億元。電子股今天下跌1.01%，金融股下挫1.49%，航運股勁揚上漲1.52%。（編輯：潘羿菁）1110601