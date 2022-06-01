國巨用九宮格定併購策略 營收拚1300億元躋身前3大

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）被動元件大廠國巨執行長暨總經理王淡如今天表示，布局全球併購採取「九宮格」概念，評估提升併購綜效的機會。國巨透過有機成長及併購並行，預估今年集團營收可到新台幣1300億元，在全球被動元件產業躋身前3大。

2022台灣產業併購與轉型線上論壇今天下午舉辦，王淡如受邀出席分享併購後整合價值創造。

王淡如指出，國巨集團在布局全球併購，採取「九宮格」的概念，以歐洲、亞洲、美洲為一軸，被動元件3大產品電阻、電容、電感為另一軸，劃分出9格，評估並制定全球併購策略，透過雷達圖追蹤，若在「九宮格」內的併購案，就有提升集團綜效的機會。

王淡如表示，大約2000年時，國巨集團的併購「九宮格」概念成形；之後20年期間，國巨集團加強「九宮格」的內涵與品質，集團成長不只全部仰賴併購，包括有機成長（organic growth）及全球區域併購兩條腿並行。

透過兩條腿並行，王淡如預期，國巨集團今年合併業績目標1300億元，較去年1065.39億元成長20%以上，營業規模可在全球被動元件產業排名前3大。

談到併購後的磨合與執行，王淡如指出，併購對象本是獨立公司、系統與文化，不會一夕之間改變消失，併購後員工一定會對不確定性感到惶恐；要發揮併購綜效，需要磨合和執行力去改變，不斷溝通願景和目標，透過新的組織圖決定人選。

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王淡如說，併購也是一次性大規模招募新員工，公司要提出計畫，讓併購對象的員工提早了解集團文化。

根據官網資料，國巨集團目前是全球第1大晶片電阻（R-Chip）及鉭質電容（Tantalum Capacitor）製造商、第2大磁珠電感及模壓電感製造商、第3大積層陶瓷電容（MLCC）製造商，在全球有47個行銷和服務據點、49座生產基地及20個研發中心，在全球共有4萬名員工，其中7成員工位於亞洲。（編輯：張良知）1110601