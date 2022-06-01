長聖5月營收創歷史新高 營運將逐季成長

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）長聖國際生技5月合併營收新台幣5323萬元，較4月成長20.63%，年增率76.58%，改寫單月營收歷史新高紀錄。長聖表示，細胞委託製造訂單需求正向，已排到明年2月，今年營運將逐季成長。

長聖累計前5月合併營收2.21億元，年增114.29%；長聖表示，雖然今年外在環境變數使許多企業都受到相當程度的衝擊，但癌末病患仍是急需治療，細胞治療產品穩定供應予醫療院所，細胞委託製造訂單需求正向，已排到明年2月。

長聖董事長劉銖淇表示，營運不受疫情、通膨、升息與俄烏戰爭等問題影響，在多元細胞治療產品布局下，已通過衛福部核准免疫細胞等5項產品，並攜手15家醫院合作細胞治療，大幅降低營運風險，業績將逐季成長，今年有信心再創新高，明年股票與股利發放會比今年好。

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台灣開放自體細胞治療超過3年，衛福部再推進「再生醫療三法」，分別為再生醫療發展法、再生醫療施行管理條例及再生醫療製劑管理條例，全力朝異體化、自動化、量產化方向發展。

長聖持續投入異體細胞新藥研究應用於癌症與急重症治療，預期今年共計6項異體細胞新藥研發進入及申請臨床試驗，包括異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）用於於急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風、COVID-19、多發性硬化症，加上以異體細胞來源且用於實體癌的CAR001（CAR-T）及異體GDT細胞用於實體癌新藥。（編輯：張良知）1110601