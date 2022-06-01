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讀者文摘消費者信譽品牌 中華電蟬聯雙白金獎

2022/6/1 21:14
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（中央社記者江明晏台北1日電）中華電信今天宣布，再度獲得第24屆讀者文摘信譽品牌「電信服務類」及「行動上網服務類」雙白金獎，為電信類冠軍。

「讀者文摘信譽品牌大調查」每年於全球30個國家舉辦，由消費者票選出心目中的理想品牌，該調查針對企業信賴程度與可信度、品質、品牌價值、了解消費者需求、創新性及社會責任等面向，透過消費者直接投票產生調查結果，是企業獲得消費者反饋重要的參考指標。

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代表出席領獎的中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財表示，中華電信透過廣大消費者的投票，連續19年蟬聯讀者文摘信譽品牌「電信服務類」白金獎，及持續獲得「行動上網服務類」白金獎項。

中華電信持續秉持「以客戶為中心」的理念，建設高品質的5G和光纖寬頻網路，結合電信與科技開發各類創新應用，並且提供客戶服務，期許與社會大眾以及所有企業夥伴，一起共同邁向智慧化的新時代，為台灣後疫情時代開創產業新局。（編輯：張均懋）1110601

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