上市櫃首季海外投資賺近3000億元 創10年同期新高

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（中央社記者謝方娪台北7日電）上市櫃公司首季海外投資獲利達新台幣2959億元，創近10年同期新高，上市公司投資利益進補前3大產業，依序為航運業年增731億元、半導體業年增51億元、電子零組件業年增17億元。

金管會今天公布上市櫃公司赴海外投資概況，截至今年第1季，共有1282家上市櫃公司赴海外投資，占全體上市櫃公司的77.56%，季增1家。

截至今年第1季為止，上市櫃公司累計海外投資金額達7兆3234億元，季增1708億元，主要是企業併購取得海外子公司，或因應海外子公司營運資金需求、參與現金增資所致；上市、櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

在投資損益方面，今年首季上市櫃公司合計海外投資利益達2959億元，創近10年同期新高，年增271億元。

上市公司海外投資利益成長前3大產業，依序為航運業年增731億元、半導體業年增51億元及電子零組件業年增17億元，主因貨櫃運價上漲、晶圓等產品需求增加所致。

上櫃公司海外投資利益成長前3大產業，依序為光電業年增8億元、鋼鐵工業年增7億元、航運業年增5億元。

金管會同步公布，截至今年第1季，有1198家上市櫃公司赴中國投資，占全體上市櫃公司的72.47%，季減10家。

金管會證期局副局長蔡麗玲指出，赴中國投資家數有增有減、只是合計淨減10家；主因是個別公司考量，有部分公司認為中國競爭激烈、營運狀況不佳，或因應業務面需求，進行股權出售或清算、處分投資等。

截至今年第1季為止，上市櫃公司累計中國投資金額達2兆5844億元，季增556億元，單季增幅為近10年同期次高，僅次於2014年首季增幅2246億元。

蔡麗玲說，主因是企業營運策略考量，增設中國子公司或併購取得中國子公司，或因應子公司業務拓展、建廠資金需求，因此增加中國投資金額；上市、櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

在投資損益方面，今年首季上市櫃公司合計在中國投資利益達938億元，年減137億元，主因是塑膠工業、水泥工業及橡膠工業受原物料價格上漲影響所致，不過仍創下近10年同期次高。

今年首季上市櫃公司赴中國投資收益匯回金額為83億元，累計已匯回金額達5979億元，占累計原始投資金額的23.13%。

蔡麗玲說，上市櫃公司首季中國投資收益匯回，主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、出售股權收益匯回所致，上市、櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。（編輯：趙蔚蘭）1110607