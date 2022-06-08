國巨集團凱美改選董事 同欣電總經理呂紹萍當選

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）國巨集團成員凱美今天上午召開股東常會，通過全面改選董事案，同欣電總經理兼執行長呂紹萍以寰泰有限公司法人代表當選。此外，也通過現金減資案，預計將返還股東每股共4元。

凱美今天上午舉行股東常會，通過全面改選董事7席（包括獨立董事3席），也通過現金減資20%一案，每股退還股東新台幣2元，加上今天股東會通過每股配息2元，預計返還股東每股共計4元。

凱美原任董事長翁啟勝辭職後任期至今天結束，此次凱美新任董事名單翁啟勝並未入列，由呂紹萍以寰泰有限公司法人代表身分當選。凱美以及國巨董事長陳泰銘在2019年入主同欣電。

凱美主要布局被動元件電容、電阻和風扇三大產品，積極切入電動車、充電樁與儲能應用；同欣電布局半導體構裝元件，主要產品包括CMOS影像感測元件（CIS）、陶瓷基板、混合積體電路模組和高頻無線通訊模組等，切入車用CIS、低軌道衛星、第三代半導體等領域。

隨著凱美新任董事形成，與同欣電之間的合作模式，備受市場關注。（編輯：楊凱翔）1110608