元大金通過配發股利1.8元創高 金控首次新增女性獨董

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（中央社記者蘇思云台北10日電）元大金控110年獲利創歷史新高，今天召開股東會通過配發每股現金股利新台幣1.5元、股票股利0.3元，合計每股股利1.8元，再寫歷史新高；今天也選出第9屆董事，是金控首次新增女性獨董。

元大金今天舉行111年度股東常會，會中通過110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等審查報告。元大金指出，儘管去年金融市場大幅波動，仍以審慎穩健的經營原則因應外部變化，帶動整體獲利再創歷史新高，去年度稅後淨利為348.66億元，每股盈餘（EPS）為2.87元，獲利年成長44.6%。

元大金今天股東會也通過每股配發現金股利1.5元、股票股利0.3元，合計每股股利1.8元，再寫歷史新高。會中也選出第9屆董事共9席，包括4席獨立董事與5席一般董事，其中金控首次新增女性獨董，由政治大學商學院NNIP野村投信金融研究中心主任楊曉文出任，同時也是元大人壽獨董，積極實踐董事會多元組成承諾。

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元大金控總經理翁健表示，今年以來國際政經情勢動盪不安，各國央行紛紛升息、資本市場變動加劇，不過，元大金獲利仍穩健，今年前5月自結稅後淨利90.13億元，EPS為0.74元，證券、銀行、人壽、投信、期貨五大子公司在動盪中努力維持獲利。面對難以預測的營運環境，元大金將秉持嚴謹的風險控管態度審慎以對，並因應外部變化適時調整執行方向。

另一方面，員工是公司最重要的資產，元大金表示，110年平均員工薪資費用位居金控同業之冠，並在今年6月推出萬人海選徵才計畫，吸引優秀年輕世代加入，未來將持續建立良好的薪酬及員工福利制度。（編輯：潘羿菁）1110610