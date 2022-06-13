美國升息在即 新台幣重貶收29.742元創3週新低

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（中央社記者蘇思云台北13日電）外資賣超台股，國際美元續強，外匯交易員認為市場預期央行本週升息，仍難擋新台幣趨貶，新台幣兌美元今天收盤收29.742元，貶1.58角，連續第8個交易日貶值，來到逾3週低點，台北及元太外匯市場總成交金額放大到18.66億美元。

美國5月消費者物價指數（CPI）年增率8.6%高於預期，引發市場擔憂美國聯準會（Fed）積極升息疑慮，美股4大指數重挫。台股今天盤中一度也大跌逾400點，指數終場下跌389.14點，以16070.98點作收。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超504.25億元。

外匯交易員表示，外資台股大幅賣超，匯市也偏向匯出，出口商在新台幣貶破29.7元後也開始進場拋匯，央行也有進場阻貶，讓新台幣貶勢沒再擴大；新台幣兌美元今天開盤價為29.660元，最高29.660元、最低29.752元，最後收在29.742元，重貶1.58角，創下逾一週單日最大跌幅。

外匯交易員表示，股匯重挫主要反映美國CPI高於預期，市場預期美國可能升息2碼打擊通膨，但也有聲音認為可能到3碼，還是要看後續美國升息路徑。

外匯交易員指出，台灣央行本週升息幅度基本上對新台幣匯率影響很小，因為外在國際美元續強格局可能延續到年底，新台幣短期仍是偏貶，可能區間在29元到29.9元間，但預料央行應該不會很快讓新台幣貶破30元關卡。

根據央行今天傍晚統計，美元指數今天走升1.5%，其他貨幣多數一片走軟，歐元、韓元分別重貶1.51%與1.18%，日圓貶0.73%、新加坡幣貶0.63%、人民幣貶0.62%、新台幣貶0.53%、越南盾貶0.11%。（編輯：趙蔚蘭）1110613