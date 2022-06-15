聚陽：第3季將迎營收高點 估今年表現勝去年

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（中央社記者賴言曦台北15日電）國內成衣大廠聚陽實業董事長周理平今天表示，聚陽對今年前3季狀況有相當大的把握，尤其第3季為傳統旺季，預料會創今年營收高點，整體而言，今年表現會比去年好，「是快樂又挑戰一年」。

聚陽今天召開股東會，通過每股配發新台幣9.5元現金股利；周理平會後受訪時表示，2021年是「驚濤駭浪下也是不錯」的一年，創營收、稅後淨利、毛利率最高點的成績，至於今年則有望表現好過去年。

周理平說，今年第3季接單狀況不錯，預料將創今年營收高點，至於第4季受通膨、物流遞延影響，部分客戶獲利下降、庫存水位偏高，客戶下單模式改變，從長單轉為短單，考驗生產商快速反映能力。

周理平指出，聚陽具有快速應變能力，能因應客戶短單的需求，且雖然美洲地區客戶營運受通膨等因素挑戰，但占聚陽營收20%的非美洲地區客戶仍維持強勁動能，且距離第4季還有3個月能接單；整體而言，第4季對聚陽來說，雖然有挑戰，但也充滿機會。

為因應COVID-19疫情衍生的物流問題，周理平表示，不排除前往中南美洲布局，最快明年上半年會有訂單在當地生產，但由於當地中上游資源不足，所以這次布局是先試行，確認可行後才會做中長期規劃。

除了中南美洲，聚陽也補充，目前印尼產區已成為客戶分散風險下的訂單轉移重心，聚陽也順勢啟動印尼新廠規劃，除將當地作為產能的重點擴充產區外，也同步升級廠房和引進自動化機台，作為未來高值訂單的生產基地。

員工福利方面，周理平表示，5月已調整內部薪資結構，提高員工可支配所得，相信聚陽薪資水準在同業中是具競爭力的，另外還會持續加強員工持股等補助，目標全員長期持有，以達永續經營理念。

展望後市，周理平表示，雖然高運價短期內不會改善，但長期有望回落；開發新客戶方面，聚陽持續接觸、開發一線品牌新客戶，預料未來3年內有開花結果機會，增加聚陽中長期成長動能。（編輯：楊凱翔）1110615