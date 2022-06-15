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北極星肝癌第三期臨床試驗 啟動第一名病人收案

2022/6/15 16:19
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（中央社記者韓婷婷台北15日電）北極星藥業-KY公告，肝癌第三期臨床試驗今天於林口長庚醫院收錄第一名病人，正式進入第三期臨床試驗。這是一項隨機、雙盲、多國多中心試驗，未來陸續會有台北榮民總醫院、奇美醫院等加入試驗計劃。

北極星藥業表示，這項試驗主要比較旗下研發新藥ADI-PEG 20單獨用藥與安慰劑於WWOX-GG基因型且無法執行手術切除的肝癌病患，臨床試驗總主持人 （Lead Investigator ）是由林口長庚醫院教授葉昭廷擔任，預計收錄150名病患，主要觀察療效指標為整體存活期（Overall Survival）。

北極星藥業表示，第一階段除林口長庚醫院外，國內還有高雄長庚醫院、嘉義長庚醫院、高雄醫學大學附設醫院、奇美醫院、基督教醫院、台北榮民總醫院等，將陸續參加這次試驗計劃，目前正規劃下半年開展越南的臨床試驗。

北極星藥業表示，ADI-PEG 20有著不同的藥理機制，採用代謝療法降解血液中的精氨酸，這項三期臨床試驗搭配篩選特定基因的療效驗證，目標朝精準醫療領域發展。

根據衛生福利部的統計，20年來肝癌一直是全國10大癌症死因第1或第2名，每年因肝癌而死亡的人數在5000至7000之間。肝癌死亡率高主要是因為不容易發現，腫瘤要大於5公分身體才會出現明顯症狀，但這時5年內存活率已不到10%。

根據WHO公布的資料顯示，2020年全球罹患肝癌的人數為90萬人左右。

北極星今天股價開高震盪走高，午盤衝上漲停價99元，直到終場仍有2500多張漲停委買單高掛。（編輯：林淑媛）1110615

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