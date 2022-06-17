緯創配息率低於往年 林憲銘：保留資金因應變局

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代工廠緯創資通17日召開股東常會，董事長林憲銘（前）表示，2021年股利發放率約58.5%，低於往年70%水準，是因為考量美國聯準會升息，希望未來1、2年保留足夠資金，維持因應變局的能力。中央社記者張皓安攝 111年6月17日

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（中央社記者吳家豪台北17日電）代工廠緯創資通今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣2.2元。董事長林憲銘說，去年股利發放率約58.5%，低於往年70%水準，是因為考量美國聯準會升息，希望未來1、2年保留足夠資金，維持因應變局的能力。

緯創2021年合併營收約新台幣8621億元，年增2%；營業淨利163.75億元，年增13.2%；歸屬母公司稅後淨利104.68億元，年增20.6%；每股盈餘3.76元，創歷史次高。

林憲銘表示，去年配息2.2元，配息率約為58.5%，低於往年超過70%水準，主要原因是最近美國聯邦準備理事會（Fed）升息，緯創預估未來1、2年在資金上的需求，希望盡量維持有能力因應變局，因此配發率稍微調低，但一直對股東權益做平衡性分配。

對應當前股價，他說，緯創現金殖利率超過7%，符合產業平均約5%至7%水準，過去幾年緯創維持成長動能，希望股東維持合理且良好的收益，這是緯創的責任。

展望未來發展重點，林憲銘表示，營業報告書已提出5大方向，緯創持續實施相關措施1、2年發現，對現在營運結果有重大幫助，因此去年營運結果比2020年好一些，希望今年會更好一點，尤其今年才過不到一半，後面還有幾個月可以多多努力。

針對現金增資案，林憲銘說明，資金將用於因應未來成長需求和競爭力，去年與2020年受到大環境影響，營收成長率較低，但仍然正成長。今年第1季相較去年同期成長20%以上，4月與5月營收也都呈現年增情況，前5個月成長性還不錯，他希望通過增資案能備而不用，當作保持彈性的工具。

緯創資通總經理暨緯創科技執行長林建勳指出，今年聚焦5大營運方向，包括優化全球布局策略、積極開發新技術及產品、新創事業投資及發展、深化數位轉型、提升ESG（環境、社會、公司治理）能見度與競爭力。

林建勳表示，去年全球企業與個體仍在學習與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情共存，生活型態與工作模式帶來的影響，持續反映在市場需求上。關鍵零組件供應不足及交通運輸不順暢等狀況依舊嚴峻，在此多重挑戰下，筆記型電腦、顯示器產品、鍵盤模組、智能產品及企業產品等事業依然能維持成長，而在環保永續意識的高漲下，綠能再生產品也有亮眼表現。（編輯：楊凱翔）1110617