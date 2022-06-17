進口豪華車熱銷 汎德永業連續8年賺逾一個股本

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北17日電）汎德永業今天召開股東常會，去年每股賺進15.36元，創近5年新高，同時也是連續8年獲利都超過一個股本，股東會順利通過配發每股12元股利；汎德表示，今年包括BMW與Porsche收單都優於往年。

汎德永業表示，2021年國內經濟動能擴增，加上受惠政府延續汰舊換新貨物稅政策補助，帶動台灣車市買氣強勁，且因旗下銷售品牌進口車配額供應相對穩定，長年熱賣車款BMW X系列及Porsche Cayenne、Macan、首款純電動車Taycan持續繳出亮眼銷售成績，使新車銷售與維修保養維持穩健成長態勢，加上原廠認證中古車銷售業務也持續增加，是2021年營運表現優於國內整體新車市場主因。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望後市，汎德永業表示，維持樂觀謹慎態度，依目前預收單情況來看，旗下兩大經銷品牌BMW與Porsche買氣均相當高，收單情況更較往年為佳，雖目前交車時程受到俄烏戰爭、船運、晶片短缺等因素影響，產生訂單遞延，然目前BMW、Porsche年度銷售目標並未改變，將持續積極與品牌總代理確認交車時程與爭取更多新車配額，以滿足市場對於豪華進口車的需求。

汎德永業指出，持續看好未來BMW、Porsche整體市場成長性以及電動車市場趨勢，總計斥資逾新台幣30億元陸續新增3個展示中心，分別為全台地板面積最大的保時捷展示中心台中保時捷4S多功能展示中心、台北士科BMW全功能展示暨服務中心，還有全台最大逾7000坪的汎德台中BMW北台中5S全功能展示暨服務中心等，預計將於明年起陸續完工。（編輯：翟思嘉）1110617