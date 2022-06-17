憂經濟衰退 亞股跌多漲少

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（中央社香港17日綜合外電報導）由於全球央行升息引發市場對經濟衰退的擔憂、帶動美股重挫後，亞股今天普遍收跌。日本銀行（Bank of Japan）拒絕仿效其他央行收緊政策後，日圓應聲走貶。

隨著美國聯邦準備理事會（Fed）15日宣布28年來最大升息幅度、全球央行紛紛仿效收緊貨幣政策，交易大廳內的樂觀情緒已一去不復返。

由於能源和食品價格飆漲，通膨寫下數十年來最高紀錄，以及投資人考慮到，讓估值推升至創紀錄或多年高點的低利率時代終結，這讓全球股市幾個月來持續走低。

英格蘭銀行昨天連續第5次上調利率，來到2009年金融危機以來的最高點。瑞士央行宣布調升利率0.5個百分點，震驚市場；這是瑞士央行15年來首次升息。歐洲央行也暗示很快將宣布升息。

儘管世界各國央行上調利率，通膨飆升，且日圓在24年低點附近徘徊，日本銀行今天仍拒絕放棄其超寬鬆的貨幣政策。

雖說日銀這次會後聲明與往常的言論不同，確實表明「有必要適當關注金融和外匯市場的發展」，日本官員堅稱，仍然需要低利率來扶持陷入困境的經濟。

東京、雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、台北、馬尼拉和雅加達股市都收跌；昨天大跌的香港股市今天收漲1.1%，上海股市上揚1.0%。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110617