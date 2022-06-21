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賣壓釋出後買氣回籠 亞股普遍收高

2022/6/21 19:26
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（中央社香港21日綜合外電報導）隨著全球股市經歷上週動盪後恢復一些穩定，亞洲多數股市今天收盤上揚。美股昨天因國定假日休市，未能帶來催化劑，但歐股昨天普遍表現良好，加上逢低進場買氣，提供亞股支撐。

法新社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）上週宣布升息3碼，當時美國在幾天前公布通貨膨脹率來到40年來高點，並且遠高於預期。

本週市場焦點擺在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）為期2天的國會聽證會證詞，投資人將予以密切觀察，以從中窺探聯準會的思維，以及關於它打算如何對抗物價勁揚的可能線索。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「儘管（投資人）不預期鮑爾會重新調整政策方針，但我們可以預期他會加強一個印象，也就是聯準會處於以數據為依歸的模式。」

東京股市今天收盤上揚1.8%，香港股市收漲1.9%，雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、台北、曼谷和雅加達股市也全數收紅。但上海股市收盤小跌0.3%，馬尼拉股市也收黑。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110621

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