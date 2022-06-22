日圓盤中探0.2217元續逾25年新低 5萬台幣多換2.49萬日圓

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（中央社記者蘇思云台北22日電）日本央行續唱鴿調，日圓依舊疲軟，根據台銀最新日圓牌告現鈔賣出價，今早盤中最低價一度來到0.2217元，持續創下逾25年新低，5萬元新台幣在3個多月內，有機會多換到2.49萬日圓。

全球央行陸續啟動又快又猛的升息潮，不過，日本央行（BOJ）考量國內情勢，上週依舊決定持續採取寬鬆貨幣政策，專家估日圓貶勢將持續，且日本央行將難守135防線，不排除重回1998年的146日圓兌1美元價位，甚至下探150關卡。

根據台銀資料，日圓現鈔賣出價今早最低來到0.2217元。如果跟今年3月8日的高點0.2493元相比，同樣是新台幣5萬元旅費，當時可換得20萬562日圓，今天日圓盤中出現「甜甜價」0.2217元，同樣旅費可以換得22萬5529日圓，也就是說，3個多月的時間，就多換得2萬4967日圓，十分划算。

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隨著國境旅遊重啟，專家建議有心赴日的旅客可以採取「分批換匯」原則，精打細算布局未來出國旅費。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）則預估，日圓仍會持續疲軟，但有望在今年底前回升到124左右。日圓是否有機會從低點反彈，主要跟4因素有關，第一是日本央行態度是否鬆動，第二是社會不滿情緒，也就是日本民眾對通膨的容忍程度，第三是出口與旅遊業表現，第四則是美元走勢。（編輯：楊蘭軒）1110622