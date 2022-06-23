業務誘勸銀髮族保戶解舊買新 台新銀、法巴人壽挨罰420萬

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（中央社記者謝方娪台北23日電）金管會抓到台新銀行業務員勸法巴人壽銀髮族保戶解舊買新保單，針對台新銀行沒有落實審核客戶投保前是否有保單解約、法巴人壽沒有對通路案件保費來源加強查核等缺失，金管會開罰台新銀行新台幣300萬元、法巴人壽120萬元。

金管會先前進行銀髮族專案金檢，抓到台新銀行業務員辦理保代業務，勸誘高齡客戶解掉舊投資型保單再買新投資型保單，共涉及3件、金額達400多萬元，因事涉銀髮族，金管會今天宣布加重開罰台新銀行300萬元、法巴人壽120萬元。

金管會保險局副局長林志憲表示，法巴人壽對台新銀行業務員報告書錯誤處並未進行瞭解確認、沒有對保費資金來源加強查明審核，台新銀行則沒有落實審核業務員報告書是否正確勾選保費來源、投保前3個月有無辦理保單解約等，也沒有確認消費者對保險商品適合度。

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林志憲指出，台新銀行及法巴人壽先前也發生過客戶以保單借款買新保單，當時台新銀行沒有妥善建立KYC控管機制、法巴人壽沒有對保費資金來源加強查明審核，2020年5月就已雙雙遭金管會處罰，不過這次缺失發生在2020年7月至10月間，顯示台新銀行及法巴人壽前一次被罰後並未積極有效改善。

因此次涉及客戶是銀髮族，林志憲強調，台新銀行沒有落實評估保險商品適合度，應受責難程度較高，因此加重開罰台新銀行300萬元，法巴人壽則挨罰120萬元。（編輯：林淑媛）1110623