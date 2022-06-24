退票遭金融機構拒絕往來 證交所：台開8/4下市

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（中央社記者潘智義台北24日電）台灣土地開發公司因頻頻退票遭金融機構拒絕往來，台灣證券交易所今天宣布，台開公司股票將於8月4日終止上市。

台灣證券交易所新聞稿指出，台灣土地開發公司經財團法人台灣票據交換所在6月24日公告通報，有金融機構拒絕往來紀錄，也符合台灣證券交易所營業細則規定的下市條款。

不過，若台開於下市實施日至少8個營業日（7月25日零時）前，其金融機構拒絕往來紀錄已達成補正程序，且無其他特別規定必須下市情況；台開並檢具相關事證向證交所申請，證交所得公告免除終止上市的實施。

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證交所說明，台開公司前因未依法令期限公告申報110年度及111年第1季財務報告，自111年4月7日起停止上市有價證券買賣，及自111年5月19日起對其上市有價證券併案停止買賣。

此外，台開於111年2月7日發生存款不足的金融機構退票情事，且自變更交易方法後次一營業日起3個月內未完成補正程序，證交所已自111年5月11日起對其上市有價證券併案停止買賣。（編輯：張良知）1110624