電價看漲 工總：只漲大戶不公平、調幅3%為上限

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（中央社記者張璦台北26日電）電價費率審議會明天登場，工總理事長苗豐強今天表示，為降低通膨影響，電價應分階段調漲，本次調漲應先維持調幅3%為上限的原則；若僅針對用電大戶調高電價，對傳產營運而言，如「雪上加霜」、不公平。

全國工業總會今天發布新聞稿表示，電價費率審議會將於明天舉行，產業界雖然理解國內電價必須對應世界局勢，但仍認為電價調整須逐步且合理，並且能夠在降低經濟衰退與鼓勵民間節電上，做出貢獻。

全國工業總會理事長苗豐強指出，台灣過去低電價，有其策略原因，是為協助產業在台灣繼續發展、以及防止民生消費通膨，因此，必須釐清目前的檢討措施是屬於暫時性，或是實施長期漲價策略。

苗豐強表示，如果只針對用電大戶調高電價，對傳統產業營運來說，儼如雪上加霜，並不公平，也會與政府鼓勵台商回台投資政策相互矛盾，增加經濟衰退風險；因此建議，政府應該設立平準基金，協助台電、中油解決現金流問題，度過難關。

他認為，為了降低通膨影響，電價應分階段調漲，以紓緩對民生及產業發展的衝擊，且本次電價調漲先維持調幅3%為上限的原則，並觀察國際油價走勢、通膨問題及俄烏戰爭發展狀況，下半年檢討電價時，再作符合民生與產業發展的整體考量。

同時，苗豐強表示，產業界最關心的是電力穩定供應的問題，政府必須嚴肅以對。尤其為提升電力系統韌度，政府不宜讓零排碳的核電，從能源選項中排除，應審慎評估讓現有核電廠延役，並積極發展新能源。

除上述苗豐強所言，工總也盤點所屬產業對電價調整的意見，目前躉售物價總指數（WPI）1至5月平均漲14%，生產者物價總指數（PPI）漲12.3%，如果大幅調高電價，恐推升國內物價上漲，對民生及產業發展影響甚鉅。

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依台電統計資料顯示，工業用電約占56%、商業與住宅用電約占36%，產業界認為，若只針對用電大戶調高電價，並無法達到節電效果，唯有全民一起節電，才能有效對應全球減碳趨勢。

此外，產業界表示，10月1日即將檢討下半年電價，也就是說，這次的調幅適用只有3個月，加上6月1日才剛啟動夏季電價，調幅高達近30%，為降低對物價造成的波動，這次調幅不宜過大。（編輯：楊凱翔）1110626