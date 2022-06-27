金寶今年營收看增兩位數 泰國明年擴廠3座

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（中央社記者吳家豪台北27日電）電子代工廠金寶總經理陳威昌今天在股東會受訪指出，今年上半年、下半年營收比重預估為47%、53%，在新業務挹注下，全年營收有望年增兩位數百分比，毛利率將持穩；泰國第3廠區預計明年啟用，將擴建3座新廠。

陳威昌說，今年下半年成長動能來自家庭消費性產品及人工智慧物聯網產品，金寶儲存產品已從傳統硬碟跨足固態硬碟，將受惠於個人電腦（PC）及伺服器相關需求。5G及低軌衛星應用今年雖有貢獻，但需要更多時間，預計2023年到2024年放大產量。

他說，今年金寶新客戶包括物聯網、網通、儲存設備及印表機領域，去年底在泰國第2廠區啟用的3座工廠將於今年滿載，金寶已在泰國買地準備興建第3廠區，最快明年夏季啟用，預計明年將在泰國擴建3座新廠。

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陳威昌指出，泰國工資原本高於其他地區，但土地相對便宜，近期其他地區的工資陸續上漲，泰國工資漲幅相對較小。金寶也規劃在菲律賓擴產，已把原有倉庫整改為產線，並在現有廠區附近找地建廠。

陳威昌表示，從2021年到2024年將是金寶針對生產積極投資的階段，以配合客戶成長。去年金寶營收以新台幣表示年增9%，以美元表示則年增15%，推估金寶今年營收年增兩位數百分比沒問題，下半年要觀察全球經濟狀況。（編輯：楊凱翔）1110627