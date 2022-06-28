產業擴張推升商辦需求 商仲看好後市持續熱絡

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（中央社記者賴言曦台北28日電）商仲業者指出，剛性自用及科技業、製造業擴張帶動商辦需求，穩健需求有賴新供給推動市場動能，隨著商用不動產新案將陸續釋出，未來5年約可新增10萬坪供給，租戶可選擇標的增加，市場預計將持續熱絡。

仲量聯行今天舉行2022年第2季季報記者會；仲量聯行指出，今年第1季台北市頂級辦公大樓因供給有限，空置率維持2%。

仲量聯行也統計，今年第2季南港及內科市場穩定，南港區空置率僅0.8%，另東區門戶計畫進行中，牽動大坪數商辦及全棟企業總部大樓需求，帶動南港市場租金；至於內湖區因市場釋出量少，空置率破4%。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，台灣商用不動產市場交易量回到疫情前水準，顯見市場看好不動產作為防禦型投資的潛力，另帶租約資產因收益穩定特性，容易獲得壽險業青睞，逐漸成為市場投資顯學。

剛性經濟需求部分，趙正義認為，科技業及製造業出口表眼亮眼，國內外科技業購地設廠及總部型科技廠辦等需求，將持續推動工業不動產投資額成長。

辦公空間方面，趙正義表示，疫情雖改變工作模式，但提供員工健康彈性及合作交流的空間仍是企業所重視的項目，因此辦公空間的需求仍舊穩健，但台灣空置率已長期維持低點，因此有賴新供給推動市場動能。

仲量聯行則預估，隨著台北大巨蛋、富邦A25及寶豐隆敦南等大案釋出，預估未來5年將可新增10萬坪供給，租戶可選擇標的增加，市場預計將持續熱絡。

談及全球不動產投資趨勢時，趙正義表示，全球不動產已逐漸轉向多角化投資，例如疫情推升物流產業用地需求，世界各地物流地產的交易量屢破前高。

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綜觀後市，趙正義認為，今年台灣是軌道經濟起飛年，北中南TOD（大眾運輸導向都市發展）建設，預料將縮短住家與辦公室距離，帶動區域經濟發展，促進低碳生活。

另外，高力國際企業租戶服務部資深執行董事楊慧明認為，預期ESG（環境保護、社會責任、公司治理）將在不動產業掀起一股新浪潮，未來不動產開發及營運勢必將迎合此波趨勢，預估跨國企業租戶會逐漸將大樓是否具備LEED（能源與環境設計先導）與WELL（健康建築標準）納入選點考量，並在未來成為吸客的標配之一，建議房東及開發商應即早啟動認證布局。（編輯：林興盟）1110628