衰退和通膨利空夾擊 亞股收低

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（中央社香港29日綜合外電報導）市場憂心急遽升息以對抗飆升的通膨，恐導致經濟陷入衰退的疑慮，拖累亞股今天隨著前一天的美股頹勢挫跌。

市場期待任何經濟萎縮的跡象能給央行放緩緊縮腳步空間的樂觀心理，推升世界各地股市一週多來的漲勢。

美國最新公布消費者信心指數降至一年多來低點，引發美股三大指數重挫，亞股今天接棒下跌。消費者是帶動美國經濟成長的重要動力。

北京當局意外宣布縮短入境隔離期，升高外界預期中國可能進一步鬆綁，以利國內經濟加速復甦的正面消息，也籠罩在美國消費者信心指數欠佳的陰影下。

美國聯邦準備理事會（Fed）兩位官員昨天試圖淡化美國經濟陷入衰退的機率，舊金山聯邦準備銀行和紐約聯邦準備銀行總裁表示，他們對於經濟軟著陸有信心。

市場分析師則抱持懷疑的態度，新加坡銀行（Bank of Singapore）分析師沈茂雄（Sim Moh Siong）表示，美國消費者信心低落，意味著（2022年下半年）經濟成長將更疲軟，以及年底前陷入衰退的風險增加。

美國經濟評議會（Conference Board）首席經濟學家皮特森（Dana Peterson）警告，美國2022年底可能會面臨衰退。

港股恆生指數今天在科技股領跌下，收盤下跌1.9%，來到21996.89點。日股日經225指數收挫0.9%，來到26804.60點。上海綜合股價指數收跌1.4%，來到3361.52點。

至於亞洲其他股市，雪梨、威靈頓、首爾、馬尼拉、台北、雅加達、曼谷等股市也都收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110629