龔明鑫接受美媒專訪：台積電赴美設廠是義氣相挺

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（中央社記者蘇思云台北29日電）國發會主委龔明鑫接受華盛頓郵報專訪時指出，台積電在美國亞利桑那州的建廠進度與晶片法案通過速度有關，不過，這個案子美國需要度比較高，「台積電算是義氣相挺」。

對於台美雙方合作，龔明鑫在美東時間28日接受華盛頓郵報（The Washington Post）專訪時說，美國在台協會（AIT）已宣布環球晶在德州建廠計畫，如果美國晶片法案11月順利通過，就會投資，如果沒有通過，還是會投資，但會視實際狀況啟動其他因應方案。

龔明鑫表示，台積電在亞利桑那州的建廠速度，與晶片法案通過的速度有關，台積電現在已一直投資、也正在蓋廠，「這是基於對晶片法案通過的信任」。

龔明鑫表示，在美國蓋廠是一個新嘗試，就是看看比較先進的製程離開台灣後，是不是可以在其他國家也有發展機會，「不過，說實在話，這個案子美國的需要度是比較高，台積電算是義氣相挺。」

全球晶片短缺問題仍持續存在，龔明鑫表示，台灣在全球的供應鏈中扮演關鍵性的力量，但台灣從未利用這個力量提出不應該的要求，並沒有提高售價，反而是額外增加產能，利用加班或其他形式去滿足額外需求。

至於晶片是否會持續短缺，龔明鑫表示，長期來看，全世界對晶片的需求是持續增加的，可能長達10年到20年以上。但在台積電及其他半導體廠持續擴廠下，像是車用晶片的短期需求可能會逐漸滿足，但長期來看，需求是持續增加的。

龔明鑫表示，台積電擴廠主要是在5奈米、3奈米、2奈米等先進製程，也有部分是7奈米，成熟製程的部分可以移作生產車用，28奈米的擴廠主要是在南京及高雄。

有關美國亞利桑那州生態圈，龔明鑫說，台積電已經動工了，他們合作廠商也已經在投入。就像現在台灣南部科學園區一樣，包括學校與房地產都會連帶影響，附近學校有資工背景的畢業生都會被僱用。亞利桑那州也是如此，一個廠通常涉及好幾千個的工作機會。台積電在美國僱用當地的工程師，然後送到台灣受訓後、才回到美國。媒體報導約有中高階工程師250人左右。

至於是否會擔心中國突然進攻，奪走所有晶片廠，龔明鑫說，很了解國防安全的重要，也了解自助才會人助。這幾年一直加強投入國防，但回歸到商業行為上，台灣這40幾年以來，一直有這樣的威脅，但是台灣還是在很多朋友（在國防安全）的支持下，經濟發展很好，甚至扮演關鍵性地位。

龔明鑫也說，除了半導體外，包括生醫、電動車、5G通訊、太空低軌衛星、新創，這幾個領域台灣都非常有機會可以跟美國合作。事實上有些廠商已經開始彼此合作，透過Select USA把這個合作變成系統性與機制性，合作會更順利。（編輯：趙蔚蘭）1110629