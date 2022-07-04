更多編輯台推薦新聞：
倪匡與古龍、三毛的生死之約 被放兩次鴿子
文化

倪匡與古龍、三毛的生死之約 被放兩次鴿子

超馬24小時亞錦賽 女子組林冠汝跑出537圈奪台灣首金
運動

超馬24小時亞錦賽 女子組林冠汝跑出537圈奪台灣首金

自備飲料杯享5元優惠 相關QA一次看
生活

自備飲料杯享5元優惠 相關QA一次看

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒
國際

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
哥本哈根商場槍擊案釀3死無恐攻跡象 凶嫌有精神病史
首頁 / 產經

台越首件社會責任貸款聯貸案簽約 助力中小企業

2022/7/4 16:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北4日電）中租-KY旗下越南子公司仲利國際3年期9000萬美元社會責任貸款聯貸案，由台北富邦銀行統籌主辦並擔任ESG管理銀行，日前完成募集並正式簽約，創下台灣及越南首件社會責任貸款聯貸案。

2021年越南COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，為防控疫情，越南政府實施嚴格社區隔離措施，衝擊民生經濟發展，為協助穩定越南在地企業營運並增加勞動就業機會，北富銀與仲利國際（越南）合作架構出台灣、越南兩地第一筆符合國際標準的社會責任貸款聯貸案。

此案由台北富邦銀行統籌主辦並擔任ESG管理銀行，兆豐、華南、土銀擔任共同主辦行，合庫、輸出入銀行、板信銀行等金融機構均參與聯貸。

北富銀今天指出，聯貸資金不僅用於持續對當地中小企業提供財務支持，更將策略性發展小微企業融資，業務範圍會從大城市往外擴張至外圍省分，提供當地中小微企業多元融資管道，創造更多就業機會以平衡城鄉差距。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

同時，仲利國際（越南）將因應此案調整內部系統，檢視「社會責任貸款指標」，持續針對專案業務量、受惠的中小微企業數及其員工數等就業數據進行追蹤統計。

仲利國際（越南）成立於2006年，總公司位於胡志明市，在位於北區的河內設立分公司，並於海防市、芹苴市、平陽省、峴港市、同奈省及隆安省等地設置辦事處，為當地第一大租賃公司，市占率近4成。（編輯：楊蘭軒）1110704

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族