台越首件社會責任貸款聯貸案簽約 助力中小企業

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（中央社記者謝方娪台北4日電）中租-KY旗下越南子公司仲利國際3年期9000萬美元社會責任貸款聯貸案，由台北富邦銀行統籌主辦並擔任ESG管理銀行，日前完成募集並正式簽約，創下台灣及越南首件社會責任貸款聯貸案。

2021年越南COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，為防控疫情，越南政府實施嚴格社區隔離措施，衝擊民生經濟發展，為協助穩定越南在地企業營運並增加勞動就業機會，北富銀與仲利國際（越南）合作架構出台灣、越南兩地第一筆符合國際標準的社會責任貸款聯貸案。

此案由台北富邦銀行統籌主辦並擔任ESG管理銀行，兆豐、華南、土銀擔任共同主辦行，合庫、輸出入銀行、板信銀行等金融機構均參與聯貸。

北富銀今天指出，聯貸資金不僅用於持續對當地中小企業提供財務支持，更將策略性發展小微企業融資，業務範圍會從大城市往外擴張至外圍省分，提供當地中小微企業多元融資管道，創造更多就業機會以平衡城鄉差距。

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同時，仲利國際（越南）將因應此案調整內部系統，檢視「社會責任貸款指標」，持續針對專案業務量、受惠的中小微企業數及其員工數等就業數據進行追蹤統計。

仲利國際（越南）成立於2006年，總公司位於胡志明市，在位於北區的河內設立分公司，並於海防市、芹苴市、平陽省、峴港市、同奈省及隆安省等地設置辦事處，為當地第一大租賃公司，市占率近4成。（編輯：楊蘭軒）1110704