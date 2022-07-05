拓展點數經濟生態圈 中華電：路會更寬廣

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（中央社記者江明晏台北5日電）電信商積極拓展點數經濟，台灣大董事長蔡明忠將發揮集團綜效，拓展mo幣生態圈，面對不同陣營的點數競爭，中華電表示，沒有集團的合作能更寬更廣，今年將發出15億點數。

中國信託、中華電信、PChome網路家庭集團5日聯名發行「中國信託ALL ME卡」，首創金融業跨平台即時轉點功能。

中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財今天受訪表示，中華電在轉型後，更大力推動點數生態圈，畢竟 5G要訴求價值不是價格，透過點數經濟的營造，中華電信可以擴大生態圈，用戶也能在不同場域體驗服務。

蔡明忠坐鎮momo電商後，喊出發揮集團經營綜效，將拓展mo幣生態圈。面對不同陣營的點數競爭，蘇添財表示，集團有好處也有限制，沒有集團合作也能更寬更廣。

他表示，未來在點數經濟方面，中華電要朝向增加累點通路、兌點更便利，且點數能夠併用等方向發展。

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中華電擴大點數經濟生態圈，過往手機補貼就直接是手機折價，去年7月1日開始，中華電在這方面有策略上的調整，嘗試直接對續約客戶發出贈送Hami Point，最高資費的客戶一次可以送1萬2000點，可以讓用戶自己決定使用權，部分可以折抵手機，也可以用在其他通路。

中華電也表示，去年贈點量是10.5億點，手機客戶續約發出的是5億點，本來今年目標是發出12億點，但在ALL ME信用卡的加持下，有機會到15億點。（編輯：趙蔚蘭）1110705