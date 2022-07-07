CPI創近14年新高 行政院：密切注意物價動態

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（中央社記者賴于榛、實習記者鍾翰婷台北7日電）6月消費者物價指數（CPI）創下近14年新高。行政院今天表示，受戰爭與疫情反覆影響，全球物價都遭波及，將持續密切注意相關動態，必要時也會查察趁機哄抬價格，或囤積居奇等行為。

主計總處昨天公布6月消費者物價指數（CPI），年增率連續4個月超過3%，持續飆高到3.59%，創下近14年新高。行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時表示，受到國際疫情反覆和俄烏戰爭影響，物價通膨壓力升高，全球物價都遭到波及，政院會持續密切注意相關動態。

他說，台灣經濟基本面良好，消費面、投資面以及出口面都相對穩健，今年的投資率可望達到26.82%，是第2年突破26%；投資台灣三大方案會再延續3年至2024年，預計能再帶動新台幣9000億元的投資。

羅秉成表示，今年1到5月出口和外銷訂單年增率分別為20.1%和9.5%，累積的金額也創歷史新高，特別是在美國、東協和歐洲的出口，成長都在2成以上；零售和餐飲業營業額1至5月分別成長3.9%和4.3%，累積金額也創同期新高。

羅秉成表示，在與疫情共存的政策下，未來消費動能會逐漸回升，且7月即將上路的國旅補助也能促進內需市場。

他說，正常物價調節應尊重市場機制，但政府會密切注意趁機哄抬價格，或囤積居奇等行為，必要時也會查察，法務部上午已邀集相關部會召開聯合物價稽查小組專案會議，會議後會再對外說明。（編輯：張均懋）1110707