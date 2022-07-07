金管會催生純網保新金融形態 專家提4點建議

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（中央社記者張璦台北7日電）金管會8月起開放業者申設純網保，勤業眾信會計師事務所與政大金融科技研究中心共同發布報告提4大建議，呼籲純網保業務範圍適度開放、保險商品審查模式須保有彈性與放寬、監理單位提供誘因以及定期盤點法規。

勤業眾信聯合會計師事務所與國立政治大學金融科技研究中心，今天發布研究報告「開展新局：2022數位與金融脈動展望報告-資料共享、保險科技與金融資安」，剖析金融機構間保單存摺、純網保等台灣金融科技發展關注焦點。

勤業眾信聯合會計師事務所金融產業負責人吳怡君指出，金融業面對未來動盪國際局勢，經濟仍存在高度不確定性，今年保險業的數位化投資，預計仍將成長13.7%。

金管會2021年12月拍板開放設立純網路保險公司的政策方向，勤業眾信指出，台灣要發展純網保公司仍有許多需要調適與相關法規配套，產險市場目前在需求上缺乏消費場景金融，無法與生活有緊密的結合。

勤業眾信表示，台灣以中小企業為主，過去許多風險大多由政府承擔，業主較缺乏保險相關觀念，純網保公司開發創新商品可能面臨無資料可定價、逆選擇與道德風險較高；壽險純網保目前只能販售保障型產品，銷售通路受限加上資產成長動能不足，可能中短期較無法與傳統保險公司競爭。

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面對金融科技時代、網路消費習慣的來臨，純網保應有一定的發展空間與契機，研究報告也對此提供4項建議；首先，對於純網保的業務範圍應適度開放，以兼顧創新與公平競爭的營運空間。

第二建議為保險商品審查模式應有一定的彈性與放寬，以兼顧時效與市場競爭；第三，監理機關應提供誘因鼓勵保險科技發展；第四，定期盤點法規，適時調整加速開放資料共享。（編輯：潘羿菁）1110707