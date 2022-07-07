利基型產品穩健 國巨6月和第2季營收同創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）被動元件大廠國巨今天公布6月自結合併營收新台幣106.89億元，超越3月再創單月新高，主要是利基型產品需求穩健；第2季自結營收313.64億元，衝歷史單季新高。

國巨今天公布6月自結合併營收106.89億元，較5月105.3億元增加1.5%，較去年同期95.05億元增加約12.5%。

國巨第2季自結合併營收313.64億元，較第1季301.34億元增加4.1%；累計上半年自結合併營收614.93億元，較去年同期514.68億元成長19.5%。

國巨指出，6月營收較5月增加，並超越3月的106.25億元歷史最佳表現，改寫單月營收新高，主要是公司的利基型產品需求維持穩健動能，加上中國地區在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封控緩解後，客戶端需求及出貨緩步回復。

展望第3季，國巨重申，營收占比高的利基型產品訂單穩健，營收占比低的標準型產品需求持續調整，密切關注全球疫情、通膨與國際局勢變化，以及中國地區在解封後終端需求及貨品物料進出的回復狀況，審慎應對業績及營運展望。

國巨6月時曾表示，今年合併業績目標1300億元，較去年1065.39億元成長20%以上，營業規模可在全球被動元件產業排名前3大。

展望產品能見度、訂單出貨比（B/B ratio）和稼動率，國巨表示，利基型產品能見度約4個月到7個月，標準型產品維持2個月至3個月，整體訂單出貨比大於1，標準品稼動率約65%至70%，高階品稼動率可衝到9成甚至滿載。

在產品比重，國巨預估今年標準型產品業績占比約25%，高階品占比約75%，目標高階品業績占比提升至8成。（編輯：楊蘭軒）1110707