旅館轉社宅首例 王朝大酒店300房最快8/1入住

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（中央社記者蘇思云台北8日電）台北王朝大酒店規劃把300房轉租物業公司發展社宅，國家住都中心今天表示，此為旅館轉社宅計畫首案，預計7月中受理招租，最快8月1日正式入住。若以室內9.3坪加計公設後為15.5坪房型為例，一般戶每月租金為新台幣1.95萬元。

國家住都中心推動內政部「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」（旅館轉社宅計畫），首案台北市松山區「兆基好宅（敦北館）」在6月29日複審通過，共有300房可作為社會住宅出租使用。

國家住都中心指出，將從7月6日至12日辦理公告招租，並在7月13日至22日受理申請，7月23日起辦理看屋、選屋簽約公證作業，最快8月1日即可正式起租入住。意願的民眾可申請，經相關程序審核，可依身分別的優惠租金進行承租。

國家住都中心指出，兆基好宅（敦北館）推出社會住宅各房型面積為14.62到24.87坪（含公設），每坪核定市場租金為1個月1580元，按社宅補貼折扣享有一般戶8折、社會弱勢戶7折、經濟弱勢戶5折的優惠。

以室內面積9.3坪加計公設後為15.5坪標準房為例，每月租金分別一般戶為1萬9592元、社會弱勢戶為1萬7143元、經濟弱勢為1萬2245元。管理費收費為每月一坪60元，水電費則另外收取。

國家住都中心指出，本案位在台北市松山區王朝大酒店A棟，緊鄰敦化北路及南京東路商圈，距捷運南京復興站及台北小巨蛋站步行距離僅約300公尺，生活機能完善。

國家住都中心推動「旅館轉社宅」計畫，徵求對象包含旅館、民間住宅及公有房舍，可由旅館業者及租賃住宅服務業者提案申請。加入社會住宅的建築物可享有免徵地價稅、房屋稅的優惠。（編輯：潘羿菁）1110708