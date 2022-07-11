汎德永業第2季營收創新高 電動車今年成長看好

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）汎德永業在BMW等新車大量抵港、交車挹注下，6月營收達新台幣45.3億元，相對5月及去年同期成長幅度約2成，推升第2季營收創下單季歷史新高；展望下半年，汎德永業預期電動車將為今年重點成長動能。

汎德6月合併營收45.3億元，月增21.82%，年增19.86%，第2季合併營收129億元，季增34.24%，較去年同期成長7.33%，刷新單季營收歷史新高表現。汎德永業內部對下半年營運保持審慎樂觀看法。

汎德永業表示，第2受惠BMW與Porsche新車大量到港，以及原廠認證中古車銷售較往年強勁，加上全台多座「全功能展示服務中心」發揮效益，推升維修保養業務維持穩健成長，帶動第2季合併營收表現創下單季歷史新高，更推升公司上半年合併營收相較去年同期表現轉正，累計營收來到225億元，年增0.77%，營運表現優於國內整體新車市場。

汎德永業指出，從目前預收單情況來看，新發表的BMW純電四門轎跑i4系列兩車款市場反應熱絡，另外全新豪華純電休旅iX xDrive的兩款旗艦版已於上個月開始交車，預計下半年將大量到港，滿足先前客戶訂單，目前全系列電動車款更已搶先啟動2023年式車型配額銷售，預計待新車到港後業績將逐漸發酵。

另外，全新豪華運動休旅X3、X4、全新世代4系列Gran Coupe、全新世代2系列Active Tourer等新車表現同樣亮眼，買氣也居高不下，目前新車都依排單順序陸續交車中，新車銷售動能無虞。

汎德永業持續看好未來BMW、Porsche整體市場成長性以及電動車市場趨勢，總計斥資逾30億元陸續新增3個展示中心；年底前旗下銷售品牌BMW將有多款新車上市規劃，其中，首款豪華純電性能休旅車BMW iX M60已展開預售，另外還有全新第七代 BMW 7系列、BMW X7小改款上市，預計能再帶來新一波賞車簽約熱潮，能再為下半年的新車銷售表現注入強心針。（編輯：楊凱翔）1110711