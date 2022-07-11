達德允能風場二度滑樁 能源局：業者正釐清原因

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（中央社記者曾智怡台北11日電）達德能源允能風場施工過程二度發生「滑樁」意外，能源局表示，9日達德能源回報滑樁，目前業者仍在調查滑樁原因，確認後才會繼續相關工程；另外，因允能風場先前進度不如預期，達德能源也已向能源局申請展延，至今尚未獲准。

去年至今，允能風場施工過程發生2次滑樁意外，合作的海事工程團隊不同，第一次由馬來西亞油氣服務公司沙布拉能源（Sapura Energy）施作，第二次則是與阿拉伯聯合大公國的油田工程服務公司NPCC。

經濟部能源局官員表示，能源局皆有掌控各業者工程進度，9日達德能源回報允能風場發生滑樁事件；目前允能已發生2次滑樁狀況，原因、海事工程業者都不同，近期這次水下基礎不慎滑入海床原因仍在調查，確認過後才會重啟後續工程。

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官員表示，滑樁事宜涉及開發業者和海事工程業者商業契約，能源局予以尊重；至於能源局和開發商的行政契約，仍須按照原定規劃完工，技術問題無法當作風場展延原因。

允能一期、二期風場共將設置80支風機，一期風場40支風機原應2021年底完成，目前只完成11支。官員表示，允能一、二期風場行政契約各自獨立，一期風場目前二度申請展延，但因申請展延天較多，正待業者提出佐證資料，確定展延天數存在必要性；二期風場也因疫情因素，正處於申請展延階段。（編輯：潘羿菁）1110711