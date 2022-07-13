經濟衰退警訊持續 亞股走勢分歧

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（中央社香港13日綜合外電報導）亞洲股巿今天走勢分歧，交易員致力從前兩個交易日跌勢中收復失土，國際油價重挫後反彈，但是經濟衰退警訊依然大作。

歐元20年來首見跌到與美元平價後緩步回升，但因外界日益憂心歐元區各地發生能源危機，以及歐洲中央銀行貨幣緊縮步調較緩慢，使得歐元仍然承受壓力。

交易員也在等待將於本週公布的一系列關鍵指標，包括今天稍晚非常重要的美國6月消費者物價指數，年增率恐再飆升，衝上41年新高。

新一波物價飆漲將會增強美國聯邦準備理事會（Fed）於7月連續第2個月升息75個基點的決心，令人擔心恐怕政策力道過度，使得經濟陷入哀退。

SPI資產管理公司（SPI Asset Managemen）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「傳統上，股巿可以相對較好地因應一種風險。但是當前通膨棘手、聯準會快速緊縮、成長衰退的風險，以及匯率波動過大等情況齊集的格局，有時候會讓投資人無以自保。」

華爾街股巿收跌後，亞股今天漲跌互見。日股日經指數收漲0.5%，來到26478.77點。港股恆生指數收跌0.2%，來到20797.95點。上海綜合股價指數漲0.1%，來到3284.29點。

雪梨、首爾、威靈頓、台北股市收漲；新加坡、馬尼拉、雅加達股巿收跌。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110713