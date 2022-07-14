群益投信：本益比來到低位台股長期向上趨勢不變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北14日電）群益投信表示，外資今年賣超來到近兆元，期間融資餘額降至2000億以下，維持率降到140%以下，大盤本益比11倍，皆來到近年低點，台股長期趨勢往上不變，只要是大盤拉回就是買點，科技電子類股仍是台股第3季投資重點。

群益投信今天舉行第3季投資展望說明會，群益投信投資長李宏正表示，進入第3季後，雖然通膨觸頂時間、資金緊縮壓力以及經濟前景變化料仍將為市場帶來波動，不過隨通膨預期已有所回落、景氣前景雖有降溫，但並未衰退下，投資人仍可透過資產配置在亂世中把握投資機會。

群益投信指出，今年以來台股走勢每一波反彈高點都低於前一波，而且反彈過後再創新低，代表盤勢處於空方格局，並於7月初跌破14000點，外資今年賣超來到近兆元，期間融資餘額降至2000億以下，維持率降到140%以下，大盤本益比11倍，皆來到近年低點，散戶、主力、法人的停損與斷頭賣壓使得股價盤中波動加劇，但通膨、升息、衰退、俄烏、封城、庫存調整的多重利空已陸續反應，在籌碼清洗與評價超跌後持續殺低機率較低。

群益投信認為，台股長期趨勢往上不變，因此，只要是大盤拉回就是買點，台股中的科技電子類股一直扮演要角，掌握科技趨勢，預視科技產業投資商機，仍是台股第3季投資重點。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，通膨高漲讓歐、美、中等大國的消費力道減弱，也牽動電子產業供應鏈的秩序調整。中長期仍待產業基本面落底後，資金未來仍將朝具備高成長性的產業，例如5G、電動車、高速運算等應用發展。短期資金將轉往受惠晶片趨緩有利出貨量成長的產業，例如工業電腦、網通，另外能源短缺將是中長期趨勢，相關綠能、儲能的產業也將受資金青睞。（編輯：林興盟）1110714