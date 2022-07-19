台股終止連4漲 小跌25點失守14700點關卡

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（中央社記者張建中台北19日電）台股今天終止連4個交易日上揚走勢，終場小跌25.56點，收在14694.08點，站上14679點月線關卡。電子類股指數下滑，航運類股指數勁揚逾3%，表現強勢。

台股加權指數收在14694.08點，下跌25.56點，跌幅0.17%，成交值新台幣1964.8億元。

美國晶片法案即將表決，市場靜待結果，台積電股價走勢疲弱，收在491元，下跌4.5元。信驊、譜瑞-KY等高價半導體股也紛紛走跌，半導體類股指數下挫0.8%，連帶影響整體電子類股指數下跌0.69%。

傳統產業股表現相對強勢，萬海即將於7月20日除息，每股配發10.5元現金股利及1.5元股票股利，今天股價一度強攻漲停，達133元，終場收在131元，上漲10元，連帶帶動長榮、陽明股價走揚，航運類股指數大漲逾3%。

水泥、塑膠、紡織、玻璃及造紙類股也有不錯表現，類股指數同步上漲逾1%。

分析師王兆立表示，台股未來將持續與美股連動，此外，企業財報表現及營運展望也是影響股價表現的一大關鍵，預期短線可能以個股表現為主。（編輯：趙蔚蘭）1110719