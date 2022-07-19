更多編輯台推薦新聞：
太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

中國邀記者訪新疆 行銷反恐脫貧不提人權
兩岸

中國邀記者訪新疆 行銷反恐脫貧不提人權

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟
國際

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土2萬6779例 增37死、75例中重症
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股
首頁 / 證券

台股終止連4漲 小跌25點失守14700點關卡

2022/7/19 13:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北19日電）台股今天終止連4個交易日上揚走勢，終場小跌25.56點，收在14694.08點，站上14679點月線關卡。電子類股指數下滑，航運類股指數勁揚逾3%，表現強勢。

台股加權指數收在14694.08點，下跌25.56點，跌幅0.17%，成交值新台幣1964.8億元。

美國晶片法案即將表決，市場靜待結果，台積電股價走勢疲弱，收在491元，下跌4.5元。信驊、譜瑞-KY等高價半導體股也紛紛走跌，半導體類股指數下挫0.8%，連帶影響整體電子類股指數下跌0.69%。

傳統產業股表現相對強勢，萬海即將於7月20日除息，每股配發10.5元現金股利及1.5元股票股利，今天股價一度強攻漲停，達133元，終場收在131元，上漲10元，連帶帶動長榮、陽明股價走揚，航運類股指數大漲逾3%。

水泥、塑膠、紡織、玻璃及造紙類股也有不錯表現，類股指數同步上漲逾1%。

分析師王兆立表示，台股未來將持續與美股連動，此外，企業財報表現及營運展望也是影響股價表現的一大關鍵，預期短線可能以個股表現為主。（編輯：趙蔚蘭）1110719

王兆立
美股漲跌互見 法人：台股走勢震盪 台股2天強彈479點 法人：後市看美國通膨及全球經濟
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀