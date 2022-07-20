台股賣壓籠罩 法人：聯準會升息後較有反彈空間

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（中央社記者潘智義台北20日電）美股費城半導體指數19日大漲123點，漲幅4.61%。台股今天也由台積電領軍，早盤一度大漲逾200點，突破14900點，但短線賣壓出籠，漲勢收斂，收盤上漲39.14點。法人認為，美國聯準會利率會議升息後較有反彈空間。

加權指數今天盤中高低震盪212.75點，終場收在14733.22點，上漲39.14點，漲幅0.27%，成交金額新台幣2562.18億元，加計盤後交易約2592.38億元，8大類股漲跌互見，機電類股最強，金融類股收黑。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，台股在下週美國聯邦準備理事會（Fed）利率會議升息後，可望出現一波持續數週的終極反彈，指數上看15000點，甚至好一點的狀況可以看到16000點。

黃國偉解釋，下週美國聯準會決策是這一波最後的利空測試，擔心聯準會緊縮貨幣政策的投資人，在利率會議前可能觀望退場，造成指數回檔，待會議後再漲。

他認為，不必擔心美聯準會利率會議前指數回檔多深，也無須考量聯準會是升息3碼（1碼是0.25個百分點）還是4碼，因為9月以後的利率會議升息幅度只會更小，而這波利空最大化時間點就是下週的利率會議前。

黃國偉說，若台股在利率會議前回檔，部分買高的投資人可能會不甘心，但時間拉長至3個月，就會發覺其實還好。謹慎的投資人可待向上趨勢確立之後再進場，追隨波段漲勢；想追求超額利潤的投資人，就選跌深之際買股，優先選擇跌深電子股，或在下半年景氣不理想之際的逆勢成長股。

他說，挑選去年低基期股票可考慮網通、汽車、汽車零組件族群，因為汽車股缺零件，甚至因中國封城，到今年上半年都屬低基期股票。

新光投信董事長劉坤錫接受電訪指出，台股反彈已近千點，即便還有反彈空間，但仍出現調節賣壓，所以接下來將轉成震盪輪動格局，看全球大環境變化決定股市走勢。

劉坤錫認為，美國聯準會前台股可能整理，待利率會議結束再反映其結果，若符合市場預期則有機會再出現一波反彈。（編輯：楊蘭軒）1110720