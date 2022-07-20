更多編輯台推薦新聞：
羽生結弦：平昌冬奧2連霸後 就曾考慮退役
運動

羽生結弦：平昌冬奧2連霸後 就曾考慮退役

書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考
文化

書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶
運動

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
聯準會
新聞專題
聯準會2/197
首頁 / 證券

台股賣壓籠罩 法人：聯準會升息後較有反彈空間

2022/7/20 20:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北20日電）美股費城半導體指數19日大漲123點，漲幅4.61%。台股今天也由台積電領軍，早盤一度大漲逾200點，突破14900點，但短線賣壓出籠，漲勢收斂，收盤上漲39.14點。法人認為，美國聯準會利率會議升息後較有反彈空間。

加權指數今天盤中高低震盪212.75點，終場收在14733.22點，上漲39.14點，漲幅0.27%，成交金額新台幣2562.18億元，加計盤後交易約2592.38億元，8大類股漲跌互見，機電類股最強，金融類股收黑。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，台股在下週美國聯邦準備理事會（Fed）利率會議升息後，可望出現一波持續數週的終極反彈，指數上看15000點，甚至好一點的狀況可以看到16000點。

黃國偉解釋，下週美國聯準會決策是這一波最後的利空測試，擔心聯準會緊縮貨幣政策的投資人，在利率會議前可能觀望退場，造成指數回檔，待會議後再漲。

他認為，不必擔心美聯準會利率會議前指數回檔多深，也無須考量聯準會是升息3碼（1碼是0.25個百分點）還是4碼，因為9月以後的利率會議升息幅度只會更小，而這波利空最大化時間點就是下週的利率會議前。

黃國偉說，若台股在利率會議前回檔，部分買高的投資人可能會不甘心，但時間拉長至3個月，就會發覺其實還好。謹慎的投資人可待向上趨勢確立之後再進場，追隨波段漲勢；想追求超額利潤的投資人，就選跌深之際買股，優先選擇跌深電子股，或在下半年景氣不理想之際的逆勢成長股。

他說，挑選去年低基期股票可考慮網通、汽車、汽車零組件族群，因為汽車股缺零件，甚至因中國封城，到今年上半年都屬低基期股票。

新光投信董事長劉坤錫接受電訪指出，台股反彈已近千點，即便還有反彈空間，但仍出現調節賣壓，所以接下來將轉成震盪輪動格局，看全球大環境變化決定股市走勢。

劉坤錫認為，美國聯準會前台股可能整理，待利率會議結束再反映其結果，若符合市場預期則有機會再出現一波反彈。（編輯：楊蘭軒）1110720

黃國偉
台股震盪小跌25點 法人：關注企業財報與展望 不確定因素籠罩市場觀望 台股創今年新低量
劉坤錫
台積電法說會外資終止連7買 土洋法人對作 國安基金決議護盤 法人：可穩定信心有助台股行情
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
經濟衰退憂慮放緩 亞股收高