智慧醫療座談聚焦公私協力 科會辦：台灣生醫展韌性

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（中央社記者鄭鴻達台北20日電）行政院科技會報辦公室副召集人吳政忠今天邀集業界、醫界與政府等代表參與「智慧醫療產業座談會」，與會者一致認為公私協力加速產品臨床驗證與上市，及國內外市場拓展，帶動精準健康產業發展，打造台灣生醫韌性，將成支持經濟甦醒的新力量。

行政院科技會報辦公室今天發布新聞稿指出，為促進業界對產業政策了解，科會辦今天在台北文創多功能廳召開「智慧醫療產業座談會」，邀請業界、醫院、公協會及政府代表與會，就業界經驗進行分享，以作為後續政策規劃參考。

科會辦說明，本次座談會由吳政忠主持，邀請參與科技部「智慧醫療產學聯盟計畫」，以及衛福部智慧醫材輔導的醫院、資通訊大廠、生醫公司及公協會代表等與會；新任衛福部長薛瑞元、經濟部工業局長呂正華、科技部等部會代表也參與討論。

科會辦說，在全球數位轉型浪潮與智慧醫療需求攀升下，COVID-19疫情更加速產業數位轉型腳步，因此行政院近兩年透過行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）建議，整合跨部會能量，以完善台灣智慧醫療發展環境。

科會辦表示，為建構台灣的智慧醫療產業生態系，並擴大產業規模，政府整合部會能量，分別就完善法規、促進異業協作、鼓勵產業投入與推動國際鏈結等面向，推動台灣智慧醫療產業發展。

推動的具體措施與成果，首先是衛福部在2021年5月成立智慧醫材專案辦公室，透過完善智慧醫材管理審查指引，及主動徵求、專案諮詢輔導等方式，已協助6件國產智慧醫材成功上市。

第二，科技部推動台灣特定疾病臨床試驗合作聯盟（TCTC）協助廠商進行跨院場域試驗，並透過「推動智慧醫療產學聯盟」驅動產學研醫合作，落實場域驗證與應用。

第三，經濟部因應產業發展趨勢，將數位醫療納入2021年12月30日公布施行的「生技醫藥產業發展條例」獎勵補助範圍，以鼓勵廠商投資，為台灣智慧醫療產業發展挹注成長新動能。

科會辦也表示，此外，透過跨部會組成國家隊，向國際廣宣台灣智慧醫療產業能量，並協助台灣新創與產業鏈結國際，以期帶動整體產業發展。

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在座談會中，科會辦表示，吳政忠、薛瑞元、呂正華、各醫院及產業與會代表一致認為，順應全球醫療產業數位轉型浪潮，智慧醫療、數位健康產業等，將成為疫後新常態。

科會辦說，完善產業推動政策，將促進智慧醫療科技創新，公私協力加速產品臨床驗證與上市，及國內外市場拓展，帶動精準健康產業發展，以打造台灣生醫韌性，將成支持經濟甦醒的新力量。（編輯：楊凱翔）1110720